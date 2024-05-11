Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 11 мая

Протесты в Тбилиси против закона об "иноагентах", наступление россиян на севере Харьковской области, атака дронов ГУР на нефтезавод "Лукойла"

Фото - Эхо Кавказа

1. Зеленский перечислил пограничные села, где идут оборонные операции ВСУ – карта. Президент Владимир Зеленский перечислил населенные пункты Харьковской области, в районе которых продолжаются оборонные операции украинских войск. В вечернем видеообращении он также сообщил об усилении украинских подразделений на этом направлении (подробнее).

2. Британия объявила о крупнейшем в истории пакете помощи ВСУ. Великобритания посылает Украине пакет военной помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно около $626 млн (подробнее).

3. Дроны украинской разведки атаковали волгоградский нефтезавод "Лукойла" – источник. В ночь на 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали российский Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ГУР (подробнее).

4. В Украине этой ночью видели северное сияние. Илон Маск рассказал, как это повлияло на Starlink. В ночь с 10 на 11 мая северное сияние видели в разных странах мира: Великобритании, США, Канаде, Грузии, Австралии и некоторых территориях Украины. Это явление вызвало сильнейшая за 20 лет магнитная буря, накрывшая нашу планету (подробнее).

5. В Тбилиси – многотысячный протест перед окончательным чтением скандального законопроекта. В субботу, 11 мая, на площади Европы в Тбилиси проходит многотысячный митинг против закона об "иноагентах". Окончательное чтение запланировано на 13 мая (подробнее).

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