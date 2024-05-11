В Тбилиси – многотысячный протест перед окончательным чтением скандального законопроекта
В субботу, 11 мая, на площади Европы в Тбилиси проходит многотысячный митинг против закона об "иноагентах", сообщает Эхо Кавказа.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Участники "Европейского марша" прибывают на площадь с трех разных локаций.
Как пишут журналисты, общее число активистов сложно оценить, но некоторые указывают на "десятки тысяч".
Со сцены к собравшимся обращаются противники резонансного законопроекта, также выступают музыканты.
В понедельник, 13 мая, парламент Грузии должен рассмотреть резонансный законопроект в третьем, окончательном чтении.
- 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект, об "иноагентах". Возле парламента начались протесты.
- 10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.
- Через год, 3 апреля 2024-го, лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект, что спровоцировало новую волну протестов.
- 16 апреля в Тбилиси спецназовцы начали разгонять митингующих.
- На следующий день парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об "иноагентах", а 1 мая - во втором чтении.
Читайте также: "Акции становятся радикальнее". Пойдет ли Грузия путем Евромайдана: фото с улиц