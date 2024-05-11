В Тбилиси – многотысячный протест перед окончательным чтением скандального законопроекта

В субботу, 11 мая, на площади Европы в Тбилиси проходит многотысячный митинг против закона об "иноагентах", сообщает Эхо Кавказа.

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Участники "Европейского марша" прибывают на площадь с трех разных локаций.

Как пишут журналисты, общее число активистов сложно оценить, но некоторые указывают на "десятки тысяч".

Со сцены к собравшимся обращаются противники резонансного законопроекта, также выступают музыканты.

В понедельник, 13 мая, парламент Грузии должен рассмотреть резонансный законопроект в третьем, окончательном чтении.

Фото – Эхо Кавказа

Фотo – Эхо Кавказа

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