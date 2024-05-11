У Тбілісі – багатотисячний протест перед остаточним читанням скандального законопроєкту

У суботу, 11 травня, на площі Європи у Тбілісі проходить багатотисячний мітинг проти закону про "іноагентів", повідомляє Ехо Кавказу.

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Учасники "Європейського маршу" прибувають на площу із трьох різних локацій.

Як пишуть журналісти, загальну кількість активістів складно оцінити, але дехто вказує на "десятки тисяч".

Зі сцени до присутніх звертаються противники резонансного законопроєкту, також виступають музиканти.

У понеділок, 13 травня, парламент Грузії має розглянути резонансний законопроєкт у третьому, остаточному читанні.

Фото – Відлуння Кавказу

Фото – Відлуння Кавказу

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