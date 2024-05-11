У Тбілісі – багатотисячний протест перед остаточним читанням скандального законопроєкту
У суботу, 11 травня, на площі Європи у Тбілісі проходить багатотисячний мітинг проти закону про "іноагентів", повідомляє Ехо Кавказу.
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Учасники "Європейського маршу" прибувають на площу із трьох різних локацій.
Як пишуть журналісти, загальну кількість активістів складно оцінити, але дехто вказує на "десятки тисяч".
Зі сцени до присутніх звертаються противники резонансного законопроєкту, також виступають музиканти.
У понеділок, 13 травня, парламент Грузії має розглянути резонансний законопроєкт у третьому, остаточному читанні.
- 7 березня 2023 року парламент Грузії в першому читанні підтримав законопроєкт про "іноагентів". Біля парламенту почалися протести.
- 10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.
- Через рік, 3 квітня 2024-го, лідер парламентської фракції Мдинарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт, що спровокувало нову хвилю протестів.
- 16 квітня у Тбілісі спецпризначенці почали розганяти мітингувальників.
- Наступного дня парламент Грузії підтримав у першому читанні законопроєкт про "іноагентів", а 1 травня – у другому читанні.
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