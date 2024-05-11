П'ять головних новин України та світу на 21:00 11 травня

Протести у Тбілісі проти закону про "іноагентів", наступ росіян на півночі Харківської області, атака дронів ГУР на російський нафтозавод "Лукойлу"

Фото - Ехо Кавказу

1. Зеленський перелічив прикордонні села, де тривають оборонні операції ЗСУ – карта. Президент Володимир Зеленський перелічив населені пункти Харківської області, в районі яких наразі тривають оборонні операції українських військ. У вечірньому відеозверненні він також повідомив про посилення українських підрозділів на цьому напрямку (детальніше).

2. Британія оголосила про найбільший в історії пакет допомоги ЗСУ. Велика Британія надсилає Україні пакет військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно близько $626 млн (детальніше).

3. Дрони української розвідки атакували волгоградський нафтозавод "Лукойлу" – джерело. У ніч проти 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували російський Волгоградський нафтопереробний завод. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у ГУР (детальніше).

4. В Україні цієї ночі бачили північне сяйво. Ілон Маск розповів, як це вплинуло на Starlink. У ніч з 10 на 11 травня північне сяйво бачили у різних країнах світу: Великій Британії, США, Канаді, Грузії, Австралії та на деяких територіях України. Це явище спричинила найсильніша за 20 років магнітна буря, яка накрила нашу планету (детальніше).

5. У Тбілісі – багатотисячний протест перед остаточним читанням скандального законопроєкту. У суботу, 11 травня, на площі Європи у Тбілісі проходить багатотисячний мітинг проти закону про "іноагентів". Остаточне читання заплановане на 13 травня (детальніше).

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