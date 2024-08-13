Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 13 августа

ВСУ контролируют 74 населенных пункта Курской области, Украина получила транш на сумму 4,2 млрд евро от ЕС и другие новости

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

1. Сырский: Под контролем Украины 74 населенных пункта Курской области. Под контролем украинских сил находятся 74 населенных пункта Курской области России. Об этом во время доклада президенту Владимиру Зеленскому сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский (подробнее).

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2. Украина получила транш на сумму 4,2 млрд евро от Евросоюза. Украина во вторник, 13 августа, получила от Европейского Союза первый постоянный транш по программе Ukraine Facility. Он составляет 4,2 млрд евро, сообщил премьер Денис Шмыгаль (подробнее).

3. В Сумской области Генштаб объявил ограничения на перемещение в 20-километровой зоне – детали. Украинское военное командование ввело ограничение на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне Сумской области – допуск осуществляется только для тех, кто имеет местную регистрацию. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ (подробнее).

4. МАГАТЭ опубликовало отчет о пожаре в градирне ЗАЭС: не нашли ни шин, ни следов дрона. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 12 августа получили ограниченный доступ к градирням Запорожской атомной станции, чтобы ознакомиться с последствиями воскресного пожара. Об этом говорится в свежем отчете МАГАТЭ (подробнее).

5. 30 из 38. Россия била "шахедами" и ракетами: что удалось сбить Воздушным силам 13 августа. В ночь на 13 августа Россия атаковала регионы Украины ракетами и 38 "шахедами": украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 30 из них. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (подробнее).

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