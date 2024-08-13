П’ять головних новин України та світу на 21:00 13 серпня

ЗСУ контролюють 74 населені пункти Курської області, Україна отримала транш на суму 4,2 млрд євро від ЄС та інші новини

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

1.Сирський: Під контролем України 74 населені пункти Курської області. Під контролем українських сил перебувають 74 населені пункти Курської області Росії. Про це під час доповіді президенту Володимиру Зеленському повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський (детальніше).

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2. Україна отримала транш на суму 4,2 млрд євро від Євросоюзу. Україна у вівторок, 13 серпня, отримала від Європейського Союзу перший регулярний транш за програмою Ukraine Facility. Він становить 4,2 млрд євро, повідомив прем'єр Денис Шмигаль (детальніше).

3. На Сумщині Генштаб оголосив обмеження на переміщення у 20-кілометровій зоні – деталі. Українське військове командування ввело обмеження на переміщення усіх категорій громадян у 20-кілометровій прикордонній зоні Сумської області – допуск здійснюється лише для тих, хто має місцеву реєстрацію. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ (детальніше).

4. МАГАТЕ опублікувало звіт про пожежу у градирні ЗАЕС: не знайшли ні шин, ні слідів дрона. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 12 серпня отримали обмежений доступ до градирень Запорізької атомної станції, щоб ознайомитися з наслідками недільної пожежі. Про це йдеться у свіжому звіті МАГАТЕ (детальніше).

5. 30 із 38. Росія била "шахедами" та ракетами: що вдалося збити Повітряним силам 13 серпня. У ніч поти 13 серпня Росія атакувала регіони України ракетами та 38 "шахедами": українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 30 з них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України (детальніше).

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