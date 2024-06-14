Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 14 июня

Россия нанесла массированный удар по украинским регионам, Германия передала новый пакет помощи для ВСУ и другие новости

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

1. Массированный удар по регионам. Россия запустила 14 ракет и 17 дронов: ПВО сбила семь ракет. В ночь на 14 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты разных типов и ударные дроны типа Shahed. Украине удалось сбить семь ракет и все дроны. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук (подробнее).

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2. HIMARS, "леопарды" и ПВО: полный список нового пакета Германии для ВСУ. Германия отчиталась об очередной оказанной Украине военной помощи. В частности Берлин предоставил Киеву системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки и пусковые установки HIMARS, говорится на сайте немецкого правительства (подробнее).

3. Украина вернула тела 254 павших военных. 14 июня Украина вернула 254 павших военных. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (подробнее).

4. "Дает нам возможность выдохнуть". Марченко назвал историческим решение G7 относительно $50 млрд. Министр финансов Сергей Марченко назвал решение Большой семерки (G7) о предоставлении Украине $50 млрд историческим и сказал, что оно дает государству возможность с уверенностью смотреть в 2025 год (подробнее).

5. У Кулебы ответили на заявления Путина по поводу "условий" переговоров о завершении войны. Министерство иностранных дел ответило на очередные манипулятивные заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности Кремля к переговорам. В ведомстве считают, что такими высказываниями Россия хочет помешать участию лидеров стран мира в Саммите мира 15-16 июня (подробнее).

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