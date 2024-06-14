П’ять головних новин України та світу на 21:00 14 червня

Росія завдала масованого удару по українських регіонах, Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ та інші новини

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

1.Масований удар по регіонах. Росія запустила 14 ракет та 17 дронів: ППО збила сім ракет. У ніч проти 14 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні дрони типу Shahed. Україні вдалося збити сім ракет та всі дрони. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук (детальніше).

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2. HIMARS, "леопарди" і ППО: повний список нового пакета Німеччини для ЗСУ. Німеччина відзвітувала про чергову надану Україні військову допомогу. Зокрема Берлін надав Києву системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки та пускові установки HIMARS, йдеться на сайті німецького уряду (детальніше).

3. Україна повернула тіла 254 полеглих військових. 14 червня Україна повернула 254 полеглих військових. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими (детальніше).

4. "Дає нам можливість видихнути". Марченко назвав історичним рішення G7 щодо $50 млрд. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав рішення Великої сімки (G7) про надання Україні $50 млрд історичним і сказав, що воно дає державі можливість з упевненістю дивитися у 2025 рік (детальніше).

5. У Кулеби відповіли на заяви Путіна щодо "умов" переговорів про завершення війни. Міністерство закордонних справ відповіло на чергові маніпулятивні заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо нібито готовності Кремля до переговорів. У відомстві вважають, що такими висловлюваннями Росія хоче завадити участі лідерів країн світу у Саміті миру 15-16 червня (детальніше).

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