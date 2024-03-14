Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 14 марта

Сырский объявил о начале ротации, ночью Россия атаковала "шахедами", спикер Джонсон предлагает свой вариант помощи Украине и другие новости

Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

1. Главком ВСУ: Запустили ротацию для подразделений, долго воюющих на передовой. ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, долгое время воюющих на переднем крае. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (подробнее).

2. Россияне устроили массированный налет "шахедами". Сбить не удалось 14 беспилотников. Российская армия атаковала Украину десятками дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 14 марта, гремели взрывы в Сумах, Шостке, Тростянце и Белополье. Под удар попала гражданская инфраструктура (подробнее).

3. The Hill: Спикер Джонсон предлагает свой вариант помощи Украине. В кредит или лендлизом. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине (подробнее).

4. Порошенко проиграл суд пограничникам и Корниенко о невыпускк за границу. Львовский окружной административный суд отказал пятому президенту Петру Порошенко в удовлетворении иска к первому вице-спикеру Верховной Рады от Слуги народа Александру Корниенко и седьмому пограничному Карпатскому отряду (подробнее).

5. Украина собирается возобновить перевозку контейнеров по Черному морю. Министерство инфраструктуры прогнозирует, что Украина сможет восстановить паромные и контейнерные перевозки через свои морские порты через две-три недели. Об этом заместитель министра Юрий Васьков сказал во время круглого стола об украинском экспорте, организованном Центром экономической стратегии (подробнее).

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