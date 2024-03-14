Росіяни влаштували масований наліт "шахедами". Збити не вдалося 14 безпілотників

Мобільна вогнева група (Фото: Нацгвардія)

Російська армія атакувала Україну десятками дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 14 березня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що окупанти випустили 36 безпілотників.

Сили протиповітряної оборони знищили 22 цілі.

Раніше стало відомо про прильоти "шахедів" у Сумах, Шостці, Тростянці та Білопіллі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура.

Також було зафіксовано приліт дрона в Харкові.