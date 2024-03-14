Росіяни влаштували масований наліт "шахедами". Збити не вдалося 14 безпілотників
Російська армія атакувала Україну десятками дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 14 березня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що окупанти випустили 36 безпілотників.
Сили протиповітряної оборони знищили 22 цілі.
Раніше стало відомо про прильоти "шахедів" у Сумах, Шостці, Тростянці та Білопіллі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура.
Також було зафіксовано приліт дрона в Харкові.
- У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 березня пролунав вибух. Унаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що в місті загорілися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка.
- Увечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей. Поки що відомо про п'ятьох загиблих.
- Вночі 13 березня загарбники атакували Суми дронами-камікадзе типу Shahed – влучили безпілотником у п'ятиповерховий будинок. Обладміністрація повідомила про пошкодження 30 квартир, 15 із яких зруйновано повністю.
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