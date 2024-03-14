Россияне устроили массированный налет "шахедами". Сбить не удалось 14 беспилотников
Российская армия атаковала Украину десятками дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 14 марта. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что оккупанты выпустили 36 беспилотников.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 цели.
Ранее стало известно о прилетах "шахедов" в Сумах, Шостке, Тростянце и Белополье. Под удар попала гражданская инфраструктура.
Также был зафиксирован прилет дрона в Харькове.
- В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка.
- Вечером стало известно о 38 раненых, среди них 10 детей. Пока известно о пяти погибших.
- Ночью 13 марта захватчики атаковали Сумы дронами-камикадзе типа Shahed – попали беспилотником в пятиэтажный дом. Обладминистрация сообщила о повреждении 30 квартир, 15 из которых разрушены полностью.
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