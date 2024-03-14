Россияне устроили массированный налет "шахедами". Сбить не удалось 14 беспилотников

Мобильная огневая группа (Фото: Нацгвардия)

Российская армия атаковала Украину десятками дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 14 марта. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что оккупанты выпустили 36 беспилотников.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 цели.

Ранее стало известно о прилетах "шахедов" в Сумах, Шостке, Тростянце и Белополье. Под удар попала гражданская инфраструктура.

Также был зафиксирован прилет дрона в Харькове.