П'ять головних новин України та світу на 21:00 14 березня

Сирський оголосив про початок ротації, вночі Росія атакувала "шахедами", спікер Джонсон пропонує свій варіант допомоги Україні та інші новини

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

1. Головком ЗСУ: Запустили ротацію для підрозділів, що довго воюють на передовій. ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які впродовж тривалого часу воюють на передньому краї. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (детальніше).

2. Росіяни влаштували масований наліт "шахедами". Збити не вдалося 14 безпілотників. Російська армія атакувала Україну десятками дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 14 березня, лунали вибухи у Сумах, Шостці, Тростянці та Білопіллі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура (детальніше).

3. The Hill: Спікер Джонсон пропонує свій варіант допомоги Україні. У кредит або лендлізом. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні (детальніше).

4. Порошенко програв суд прикордонникам та Корнієнку щодо невипуску за кордон. Львівський окружний адміністративний суд відмовив п'ятому президентові Петру Порошенку у задоволенні позову до першого віцеспікера Верховної Ради від Слуги народу Олександра Корнієнка та сьомого прикордонного Карпатського загону (детальніше).

5. Україна збирається відновити перевезення контейнерів Чорним морем. Міністерство інфраструктури прогнозує, що Україна зможе поновити поромні та контейнерні перевезення через свої морські порти за два-три тижні. Про це заступник міністра Юрій Васьков сказав під час круглого столу про український експорт, організованого Центром економічної стратегії (детальніше).

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