Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 15 августа
- Украина создала на Курщине первую военную комендатуру и назначила ее руководителя. В Судже Курской области Украина создала военную комендатуру. Назначен ее руководитель – генерал-майор Эдуард Москалев. Об этом президенту Владимиру Зеленскому на заседании Ставки сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский (подробнее).
- Спецназовцы СБУ за раз взяли в плен рекордных 102 россиян на Курщине – фото. Спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 российских военных в Курской области, что является самым массовым взятием врага в плен, которое удалось провести за один раз. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ (подробнее).
- Покровск. Власти сообщили, что ситуация будет только ухудшаться и призвала эвакуироваться. Российские захватчики находятся в чуть более 10 километрах от города Покровск Донецкой области. Россияне бьют по гражданской инфраструктуре и жилой застройке – ситуация будет только ухудшаться, поэтому местных жителей призывают эвакуироваться. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Добряк (подробнее).
- В Офисе президента отрицают причастность Украины к подрыву Северного потока. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отрицает причастность Украины к подрыву газопроводов "Северный поток-2" в 2022 году. В комментарии Reuters он заявил, что в этом виновата Россия (подробнее).
- Киевский метрополитен заключил контракт на строительство двух новых станций за 13,8 млрд грн. Киевский метрополитен заключил контракт с группой компаний "Автострада" на строительство метро на Виноградаре в Киеве, сообщили в КГГА. Срок выполнения строительных работ – 30 месяцев (то есть закончить должны в начале 2027 года), стоимость – 13,785 млрд грн (подробнее).
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