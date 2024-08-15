П'ять головних новин України та світу на 21:00 15 серпня

Перша українська комендатура на Курщині, спецпризначенці СБУ взяли рекордну кількість полонених, влада закликає евакуюватися з Покровська та інші новини

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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