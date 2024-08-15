П'ять головних новин України та світу на 21:00 15 серпня
- Україна створила на Курщині першу військову комендатуру та призначила її керівника. У Суджі Курської області Україна створила військову комендатуру. Призначено її керівника – генерал-майора Едуарда Москальова. Про це президенту Володимиру Зеленському на засіданні Ставки повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський (детальніше).
- Спецпризначенці СБУ за раз узяли в полон рекордних 102 росіян на Курщині – фото. Спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 російських військових у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ (детальніше).
- Покровськ. Влада повідомила, що ситуація лише погіршуватиметься, та закликала евакуюватися. Російські загарбники перебувають за трошки більш ніж 10 кілометрів від міста Покровськ Донецької області. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та житловій забудові – ситуація тільки погіршуватиметься, тому місцевих жителів закликають евакуюватися. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Добряк (детальніше).
- В Офісі президента заперечили причетність України до підриву Північного потоку. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву газопроводів "Північний потік-2" у 2022 році. У коментарі Reuters він заявив, що у цьому винна Росія (детальніше).
- Київський метрополітен уклав контракт на будівництво двох нових станцій за 13,8 млрд грн. Київський метрополітен уклав контракт з групою компаній "Автострада" на будівництво метро на Виноградар у Києві, повідомили у КМДА. Строк виконання будівельних робіт – 30 місяців (тобто закінчити мають на початку 2027 року), вартість – 13,785 млрд грн (детальніше).
Читайте також головні тексти дня:
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Чому Фонд держмайна не може продати Запорізький алюмінієвий комбінат
Оренда МАФу у смартфоні та 1,5 млрд в бюджет. Як зміниться політика Києва щодо кіосків
Через біль до легкості. Експерти пояснили, що таке цвяхостояння і чи шкідливе воно
Депресивне плато. Продаж житла в Києві падає, ціни не зростають