Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 17 июня

Дроны ГУР атаковали военные объекты в РФ, НАТО через Россию и Китай обсуждает развертывание большего количества ядерного оружия и другие новости

Иллюстративное фото: ГУР

1. Дроны ГУР атаковали военные объекты в трех областях России – источник. Дроны-камикадзе Главного управления разведки Министерства обороны этой ночью атаковали военные объекты в трех регионах России, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны (подробнее).

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2. НАТО через Россию и КНР обсуждает развертывание большего количества ядерного оружия – генсек. НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китайской Народной Республики. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph (подробнее).

3. Украина предложила кредиторам списать до 60% евробондов. Они не согласились. Министерство финансов предложило частным кредиторам два варианта реструктуризации евробондов, но пока не смогло с ними договориться. Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи (подробнее).

4. Пока не прибыли F-16, РФ пытается максимально расширить географию боев – Сырский. Россияне осознают, что украинская противовоздушная оборона вскоре станет крепче с прибытием самолетов F-16, поэтому сейчас пытаются максимально истощить Силы обороны и расширить географию боевых действий. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (подробнее).

5. Российская ракета повредила электролинии под Полтавой: десятки тысяч людей без света. Россия нанесла ракетный удар по Полтавскому району, в результате чего повреждены электролинии. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин (подробнее).

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