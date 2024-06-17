П’ять головних новин України та світу на 21:00 17 червня

Дрони ГУР атакували військові об'єкти у РФ, НАТО через Росію та Китай обговорює розгортання більшої кількості ядерної зброї та інші новини

Ілюстративне фото: ГУР

1. Дрони ГУР атакували військові об'єкти у трьох областях Росії – джерело. Дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міністерства оборони цієї ночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах Росії, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони (детальніше).

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2. НАТО через Росію та КНР обговорює розгортання більшої кількості ядерної зброї – генсек. НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії та Китайської Народної Республіки. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Telegraph (детальніше).

3. Україна запропонувала кредиторам списати до 60% євробондів. Вони не погодилися. Міністерство фінансів запропонувало приватним кредиторам два варіанти реструктуризації євробондів, але поки що не змогло з ними домовитися. Про це повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі (детальніше).

4. Поки не прибули F-16, РФ намагається максимально розширити географію боїв – Сирський. Росіяни усвідомлюють, що українська протиповітряна оборона невдовзі стане міцнішою із прибуттям літаків F-16, тому зараз намагаються максимально виснажити Сили оборони й розширити географію бойових дій. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (детальніше).

5. Російська ракета пошкодила електролінії під Полтавою: десятки тисяч людей без світла. Росія завдала ракетного удару по Полтавському району, внаслідок чого пошкоджено електролінії. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін (детальніше).

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