Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 23 ноября
- Global Defense Corp: В Курской области убиты 500 солдат КНДР и российский генерал. В результате украинского удара якобы ракетами Storm Shadow по Марьино в Курской области могли погибнуть 500 солдат Северной Кореи и генерал-лейтенант Валерий Солодчук. Об этом сообщает Global Defense Corp со ссылкой на "многочисленные источники".
- Bloomberg: В США раскрыли документ о "политических убийствах" Путина. Сказано и о Ющенко. За отравлением третьего президента Украины Виктора Ющенко может стоять российская разведка. Об этом говорится в меморандуме о целенаправленных убийствах политических противников российского диктатора Владимира Путина, который рассекретила разведка США, передает Bloomberg.
- Зеленский заявил, что "генералы должны быть в окопах", иначе они не генералы. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские генералы должны быть в окопах, в противном случае они не генералы. Об этом он сказал, выступая на III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine.
- Буданов: Россия готовилась к геноциду украинцев задолго до полномасштабного вторжения. Россия готовилась к новому геноциду украинцев задолго до полномасштабного вторжения – эта подготовка включала расстрельные списки, мобильные передвижные крематории и предусматривала массовые захоронения. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в выступлении на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".
- Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медыка – Шегини" для грузовиков. Польские протестующие начали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини", сообщила украинская Государственная таможенная служба со ссылкой на польскую сторону. По предварительным данным, забастовщики планируют блокировать границу до конца 2024 года.
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