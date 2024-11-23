П'ять головних новин України та світу на 21:00 23 листопада
- Global Defense Corp: У Курській області вбито 500 солдатів КНДР та російського генерала. Внаслідок українського удару нібито ракетами Storm Shadow по Мар'їному в Курській області могли загинути 500 солдатів Північної Кореї та генерал-лейтенант Валерій Солодчук. Про це повідомляє Global Defense Corp із посиланням на "чисельні джерела".
- Bloomberg: У США розкрили документ про "політичні вбивства" Путіна. Йдеться і про Ющенка. За отруєнням третього президента України Віктора Ющенка може стояти російська розвідка. Про це йдеться у меморандумі про цілеспрямовані вбивства політичних противників російського диктатора Володимира Путіна, який розсекретила розвідка США, передає Bloomberg.
- Зеленський заявив, що "генерали мають бути в окопах", інакше вони не генерали. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські генерали мають бути в окопах, інакше вони не генерали. Про це він сказав, виступаючи на III Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine.
- Буданов: Росія готувалася до геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення. Росія готувалася до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення – ця підготовка містила розстрільні списки, мобільні пересувні крематорії та передбачала масові поховання. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у виступі на форумі "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".
- Польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика – Шегині" для вантажівок. Польські протестувальники почали блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", повідомила українська Державна митна служба з посиланням на польську сторону. За попередніми даними, страйкарі планують блокувати кордон до кінця 2024 року.
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