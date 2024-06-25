Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 25 июня

МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова, Тищенко сообщили о подозрении после конфликта с военным в Днепре и другие новости

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов (Фото: ЭРА/GAVRIIL GRIGOROV)

1. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова. Международный уголовный суд в Гааге 24 июня принял решение о выдаче ордеров на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова за военные преступления против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе суда (подробнее).

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

2. Тищенко сообщили о подозрении после конфликта с военным в Днепре. Народный депутат Николай Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генерального прокурора (подробнее).

3. Фон дер Ляйен поздравила Украину и Молдову с началом переговоров о вступлении в Евросоюз. Евросоюз 25 июня начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок. Об этом в видеообращении сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (подробнее).

4. Первая партия боеприпасов от чешской инициативы уже прибыла в Украину – Фиала. Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы. Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала (подробнее).

5. НАБУ задержало городского голову Мукачево. На Закарпатье задержали мэра и председателя районного совета. Их разоблачили в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га (подробнее).

Читайте также тексты дня:

"Успеем до 2030 года". Вступит ли Украина в ЕС, пока идет война

"Вперед-вперед, до последнего морпеха". Кто такой Содоль и что о нем говорят военные

Сколько стоит бизнесу быть доступным и почему это не только о деньгах