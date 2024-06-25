П'ять головних новин України та світу на 21:00 25 червня

МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова, Тищенку повідомили про підозру після конфлікту з військовим у Дніпрі та інші новини

Сергій Шойгу і Валерій Герасимов (Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV)

1. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 24 червня ухвалив рішення про видання ордерів на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника російського Генерального штабу Валерія Герасимова за воєнні злочини проти України. Про це йдеться у пресрелізі суду (детальніше).

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2. Тищенку повідомили про підозру після конфлікту з військовим у Дніпрі. Народний депутат Микола Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора (детальніше).

3. Фон дер Ляєн привітала Україну та Молдову з початком переговорів про вступ до Євросоюзу. Євросоюз 25 червня розпочав переговори про вступ України та Молдови до блоку. Про це у відеозверненні повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (детальніше).

4. Перша партія боєприпасів від чеської ініціативи вже прибула до України – Фіала. Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петр Фіала (детальніше).

5. НАБУ затримало міського голову Мукачева. На Закарпатті затримали міського голову та голову районної ради. Їх викрили на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га (детальніше).

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