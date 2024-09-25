Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 25 сентября
- Зеленский: Россия уничтожила все украинские ТЭС и значительную часть ГЭС. В результате российских атак уничтожены все украинские тепловые электростанции и значительная часть мощностей гидроэлектростанций, поэтому потенциально миллионы людей могут остаться без тепла зимой. Об этом во время выступления в Генеральной ассамблее Организации объединенных наций сообщил президент Владимир Зеленский.
- Россияне могли установить Starlink на "шахеда" – в Центре при СНБО отреагировали. Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники заявило, что россияне впервые использовали дрон Shahed с системой спутниковой связи Starlink от SpaceX. Глава Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко отметил, что это дает "неограниченную дальность связи" для беспилотника и доказывает – россияне используют "шахеды" в том числе и как разведывательные дроны.
- Потеря Покровска ощутимо ударит по украинской металлургии: оценка Укрметаллургпрома. В случае потери Покровска Украина может потерять до половины производства стали из-за дефицита угля. Об этом сообщил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
По его словам, на подконтрольной Украине территории остаются ресурсы для достижения уровня производства стали в 12 млн. тонн в год, но в случае потери Покровска эти показатели могут сократиться.
- Украина собирается национализировать заводы "Моршинской" и "Миргородской". Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации активов российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Андрея Косогова и компании Rissa Investments Limited.
- "Рискуют покинуть рынок". Треть страховых компаний в Украине нарушают нормативы НБУ. Национальный банк предупредил, что в Украине в скором времени может заметно уменьшиться количество страховых компаний. Об этом говорится в сентябрьском обзоре небанковского финансового сектора.
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