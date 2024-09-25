2025 год может стать критическим в российско-украинской войне. Россия стремится победить до 2026 года, а западные эксперты советуют Украине добиться перемирия.

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Что делать Украине?

Соглашаться на один из мирных планов, которые сейчас появляются, как грибы после дождя? Игнорировать "миротворцев" и развивать успех курской операции. Но как, если Владимир Зеленский жалуется на неукомплектованные бригады, а в США президентом может стать Дональд Трамп?

Как устоять Украине? Как подготовиться к переговорам с Россией с позиции силы? Самые сложные темы, но требующие ответов и решений. В формате LIGA Talk. На YouTube-канале LIGA.net. В гостях:

Виталий Портников , журналист и публицист

, журналист и публицист Валерий Чалый , опытный дипломат, посол Украины в США в 2015-2019 годах

, опытный дипломат, посол Украины в США в 2015-2019 годах Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах

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