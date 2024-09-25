Как закончить войну? Портников, Климкин и Чалый – в новом выпуске LIGA Talk
2025 год может стать критическим в российско-украинской войне. Россия стремится победить до 2026 года, а западные эксперты советуют Украине добиться перемирия.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Что делать Украине?
Соглашаться на один из мирных планов, которые сейчас появляются, как грибы после дождя? Игнорировать "миротворцев" и развивать успех курской операции. Но как, если Владимир Зеленский жалуется на неукомплектованные бригады, а в США президентом может стать Дональд Трамп?
Как устоять Украине? Как подготовиться к переговорам с Россией с позиции силы? Самые сложные темы, но требующие ответов и решений. В формате LIGA Talk. На YouTube-канале LIGA.net. В гостях:
- Виталий Портников, журналист и публицист
- Валерий Чалый, опытный дипломат, посол Украины в США в 2015-2019 годах
- Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах
Подписывайтесь на Youtube-канал LIGA.net