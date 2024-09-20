The Guardian: Россия знала о подготовке Украины к Курской операции – найдены документы

Россияне с конца 2023 года готовились к возможному прорыву границы со стороны Украины

Солдаты армии РФ (Фото: Минобороны России)

Военное командование России якобы знало о готовящемся вторжении Украины в Курскую область за несколько месяцев до начала операции. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на захваченные украинскими военными документы, которые россияне бросили на позициях.

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Журналисты сообщили, что документы Министерства внутренних дел России, Федеральной службы безопасности и Генштаба РФ им передала в конце августа "группа украинского спецназа" спустя несколько часов после выхода из Курской области. Однако возможности независимо проверить достоверность данных у The Guardian не было.

Согласно полученной информации, военное командование РФ разрабатывало операцию, чтобы предотвратить прорыв украинской армии. Также документы свидетельствуют о смятении в рядах российских солдат и раскрывают информацию о низком моральном духе солдат.

Среди документов были приказы различным подразделениям, рукописные журналы с информацией о проблемах на позициях. Наиболее ранние записи датированы концом 2023 года, а последние – за шесть недель до вторжения в Курскую область 6 августа. Большая часть полученных документов принадлежит подразделениям 488 гвардейского мотострелкового полка России, в особенности второй роты 17 батальона.

Несмотря на то, что украинская сторона держала операцию в секрете, в вероятных российских военных документах есть предупреждения за месяцы до начала вторжения. Говорится о том, что Вооруженные Силы Украины попытаются занять Суджу с населением 5000 жителей.

Запись от 4 января предупреждает о "потенциале прорыва на государственной границе". Был отдан приказ усилить подготовку к отражению атаки в этом районе. Уже 19 февраля, согласно документам, российские командиры были предупреждены о планах Украины насчет "быстрого продвижения из Сумской области на территорию России на глубину до 80 км, чтобы создать четырехдневный коридор перед прибытием основных сил на бронетехнике".

В середине марта подразделениям, которые охраняли границу, приказали усилить рубежи и провести "дополнительные учения", чтобы подготовиться к вторжению. Кроме того поступило предупреждение, что украинские диверсанты могут работать в тылу россиян в их же форме.

"Для предотвращения проникновения противника в наши боевые порядки… командирам следует ввести использование опознавательного знака варианта n6, изготовленного из материалов шириной 8 см, который крепится с помощью невидимой ленты", — говорится в приказе от этого месяца.

В середине июня, как сказано в документах, появилась более конкретная информация. Военное командование предупреждало, что ВСУ двинутся по направлению городов Юнаковка – Суджа, чтобы захватить последнюю. Об уничтожении мостов через реку Сейм также было предупреждение.

В документе также было сказано, что войска РФ на фронте укомплектованы только на 60-70% и состоят преимущественно из "слабо подготовленных резервов". После вторжения ВСУ 6 августа часть солдат и вовсе покинула свои позиции без боя.

"Они сбежали, даже не эвакуировав и не уничтожив свои документы", — цитирует The Guardian члена группы специальных операций, который изъял файлы.

В документах также сказано, что родители одного из плененных российских солдат – 22-летнего Вадима Капылова, записали "слезливое видеообращение". Они призвали власти обменять его.

Также в документах есть информация о тактике армии РФ за последний год: создавались ложные траншеи и позиции, чтобы сбить с толку ВСУ. Туда необходимо направить несколько солдат, чтобы они "разжигали костры и ходили ночью с фонариками".

"Необходимо создать модели танков, бронетехники и артиллерийских установок, а также манекены солдат, и их следует периодически перемещать", — говорится в одном из приказов, полученном журналистами.

В одном из документов описывается случай суицида одного из военных. 20 января солдат-срочник в летнем душе выстрелил себе в живот. После этого командирам приказали переводить таких солдат в военно-медицинские учреждения, а также час в неделю уделять "политической работе", чтобы "поднять моральный боевой дух".

"Анализ текущей ситуации с самоубийствами показывает, что проблема гибели военнослужащих в результате суицидальных инцидентов остается напряженной... Расследование инцидента установило, что причиной самоубийства и смерти стал нервно-психический срыв, вызванный длительным состоянием депрессии из-за службы в российской армии", — говорится в документе.