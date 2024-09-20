The Guardian: Росія знала про підготовку України до Курської операції – знайдено документи

Росіяни з кінця 2023 року готувалися до можливого прориву кордону з боку України

Солдати армії РФ (Фото: Міноборони Росії)

Військове командування Росії нібито знало про підготовку вторгнення України в Курську область за кілька місяців до початку операції. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на захоплені українськими військовими документи, які росіяни залишили на позиціях.

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Журналісти повідомили, що документи Міністерства внутрішніх справ Росії, Федеральної служби безпеки та Генштабу РФ їм передала наприкінці серпня "група українського спецпідрозділу" за кілька годин після виходу з Курської області. Однак можливості незалежно перевірити правдивість даних The Guardian не було.

Згідно з отриманою інформацією, військове командування РФ розробляло операцію, щоб запобігти прориву української армії. Також документи свідчать про сум'яття у лавах російських солдатів і розкривають інформацію про низький моральний дух солдатів.

Серед документів були накази до різних підрозділів, рукописні журнали з інформацією про проблеми на позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, а останні – за шість тижнів до вторгнення в Курську область 6 серпня. Більшість отриманих документів належить підрозділам 488 гвардійського мотострілецького полку Росії, а саме другій роті 17 батальйону.

Попри те, що українська сторона тримала операцію у секреті, у ймовірних російських військових документах є попередження за місяці до початку вторгнення. Йдеться про те, що Збройні Сили України спробують зайняти Суджу з населенням 5000 мешканців.

Запис від 4 січня попереджає про "потенціал прориву на державному кордоні". Було наказано посилити підготовку до відбиття атаки в цьому районі. Вже 19 лютого, згідно з документами, російських командирів було попереджено про плани України щодо "швидкого просування із Сумської області на територію Росії на глибину до 80 км, щоб створити чотириденний коридор перед прибуттям основних сил на бронетехніці".

У середині березня підрозділам, які охороняли кордон, наказали посилити рубежі та провести "додаткові навчання", щоб підготуватися до вторгнення. Крім того, надійшло попередження, що українські диверсанти можуть працювати в тилу росіян у їхній же формі.

"Для запобігання проникненню супротивника в наші бойові порядки... командирам слід запровадити використання розпізнавального знака варіанта n6, виготовленого з матеріалів шириною 8 см, що кріпиться за допомогою невидимої стрічки", – йдеться у наказі від цього місяця.

У середині червня, як сказано у документах, з'явилася конкретніша інформація. Військове командування попереджало, що ЗСУ рушать у напрямку міст Юнаківка – Суджа, щоб захопити останню. Про знищення мостів через Сейм також було попередження.

У документі також було сказано, що війська РФ на фронті укомплектовані лише на 60-70% і складаються переважно із "слабко підготовлених резервів". Після вторгнення ЗСУ 6 серпня частина солдатів зовсім залишила свої позиції без бою.

"Вони втекли, навіть не евакуювавши й не знищивши своїх документів", – цитує The Guardian члена групи спеціальних операцій, який вилучив файли.

У документах також сказано, що батьки одного з полонених російських солдатів – 22-річного Вадима Капилова, записали "слізне відеозвернення". Вони закликали владу обміняти його.

Також у документах є інформація про тактику армії РФ за останній рік: створювалися хибні траншеї та позиції, щоб збити з пантелику ЗСУ. Туди необхідно направити кілька солдатів, щоб вони "розпалювали багаття і ходили вночі з ліхтариками".

"Необхідно створити моделі танків, бронетехніки й артилерійських установок, а також манекени солдатів, і їх слід періодично переміщувати", – йдеться в одному з наказів, отриманих журналістами.

В одному з документів описується випадок суїциду одного з військових. 20 січня солдат-строковик у літньому душі вистрілив собі у живіт. Після цього командирам наказали переводити таких солдатів у військово-медичні установи, а також годину на тиждень приділяти "політичній роботі", щоб "підняти моральний бойовий дух".

"Аналіз поточної ситуації із самогубствами показує, що проблема загибелі військовослужбовців унаслідок суїцидальних інцидентів залишається напруженою... Розслідування інциденту встановило, що причиною самогубства та смерті став нервово-психічний зрив, спричинений тривалим станом депресії через службу в російській армії", – йдеться в документі.