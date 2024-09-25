2025 рік може стати критичним в російсько-українській війні. Росія прагне перемогти до 2026 року, а західні експерти радять Україні домогтися перемирʼя.

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Що робити Україні?

Погоджуватись на один із мирних планів, які зараз зʼявляються, як гриби після дощу? Ігнорувати "миротворців" і розвивати успіх курської операції. Але як, якщо Володимир Зеленський скаржиться на неукомплектовані бригади, а в США президентом може стати Дональд Трамп?

Як встояти Україні? Як підготуватись до перемовин із Росією з позиції сили? Найскладніші теми, але які потребують відповідей та рішень. У форматі LIGA Talk. На Youtube-каналі LIGA.net. В гостях:

Віталій Портников , журналіст та публіцист

, журналіст та публіцист Валерій Чалий , досвідчений дипломат, посол України в США у 2015-2019 роках

, досвідчений дипломат, посол України в США у 2015-2019 роках Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України у 2014-2019 роках

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