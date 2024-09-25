Reuters: Бразилія на Генасамблеї ООН просуває спільний з Китаєм "мирний план" щодо України

Радник президента Бразилії з питань зовнішньої політики Селсу Аморім активно працює над просуванням "мирного плану" на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Лула да Сілва (фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку просуває китайсько-бразильський "мирний план" щодо України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваних офіційних осіб Бразилії.

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Бразильські дипломати розповіли журналістам, що радник президента Бразилії з питань зовнішньої політики Селсу Аморім активно працює над просуванням "мирного плану". Очікується, що на зустрічі в Нью-Йорку 26 вересня будуть присутні представники ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії.

"Мета полягає в тому, щоб вислухати, що можуть запропонувати ці країни, створити критичну масу і розглянути ці пункти", – пояснив співрозмовник Reuters.

Китайсько-бразильський "мирний план" закликає до деескалації конфлікту та відновлення прямих переговорів, водночас там немає вимоги щодо виведення російських військ з території України.

Один із бразильських чиновників повідомив Reuters, що мета полягає у тому, щоб почути пропозиції інших країн, створити критичну масу думок і розглянути ці питання.

У серпні Китай, Бразилія, Індонезія та Південна Африка закликали більше країн світу підтримати китайсько-бразильський "мирний план" щодо України.

12 вересня в інтерв'ю бразильському каналу Metrópoles президент Зеленський заявив, що якби Лула підтримував Україну, то він би допоміг зупинити війну, адже Бразилія має великий вплив у світі.

Тоді глава держави також розкритикував китайсько-бразильський "мирний план", який, за словами посла України у Бразилії Андрія Мельника, Бразиліа готувала "за спиною" у Києва.

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