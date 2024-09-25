Reuters: Бразилия на Генассамблее ООН продвигает общий с Китаем "мирный план" по Украине

Советник президента Бразилии по внешней политике Селса Аморим активно работает над продвижением "мирного плана" на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Лула да Силва (фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на Генассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке продвигает китайско-бразильский "мирный план" по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц Бразилии.

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Бразильские дипломаты рассказали журналистам, что советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим активно работает над продвижением "мирного плана". Ожидается, что на встрече в Нью-Йорке 26 сентября будут присутствовать представители ОАЭ, Мексики, ЮАР, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта и Колумбии.

"Цель состоит в том, чтобы выслушать, что могут предложить эти страны, создать критическую массу и рассмотреть эти пункты", – пояснил собеседник Reuters.

Китайско-бразильский "мирный план" призывает к деэскалации конфликта и возобновлению прямых переговоров, в то же время там нет требования по выводу российских войск с территории Украины.

Один из бразильских чиновников сообщил Reuters, что цель состоит в том, чтобы услышать предложения других стран, создать критическую массу мнений и рассмотреть эти вопросы.

В августе Китай, Бразилия, Индонезия и Южная Африка призвали больше стран мира поддержать китайско-бразильский "мирный план" по Украине.

12 сентября в интервью бразильскому каналу Metrópoles президент Зеленский заявил, что если бы Лула поддерживал Украину, то он бы помог остановить войну, ведь Бразилия имеет большое влияние в мире.

Тогда глава государства также подверг критике китайско-бразильский "мирный план", который, по словам посла Украины в Бразилии Андрея Мельника, Бразилиа готовила "за спиной" у Киева.

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