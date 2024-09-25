Россияне могли установить Starlink на "шахед" – в Центре при СНБО отреагировали
Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники заявило, что россияне впервые использовали дрон Shahed с системой спутниковой связи Starlink от SpaceX. Глава Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко отметил, что это дает "неограниченную дальность связи" для беспилотника, и доказывает – россияне используют "шахеды" в том числе и как разведывательные дроны.
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По данным Defense Express, один из уничтоженных сегодня защитниками "шахедов" был оснащен спутниковой связью Starlink от компании Илона Маска SpaceX.
Издание получило соответствующие фотографии от собственных источников: на фото видна спутниковая антенна, на которой остались серийные номера – это позволит исследовать каналы поставки этого терминала Starlink.
СМИ отмечает, что установка россиянами Starlink на свои дальнобойные дроны "объективно была лишь вопросом времени", поскольку до этого оккупанты уже экспериментировали с установкой на беспилотники 4G-модемов с украинскими SIM-картами.
В общем, объясняет издание, Starlink – очень широкий и мощный канал обратной связи с дроном, позволяющий передавать информацию с него и изменять полетное задание на любом расстоянии, то есть речь идет о превращении "шахеда", в первую очередь, в разведывательное средство.
"Starlink может понадобиться врагу для того, чтобы передавать разведывательную информацию, например, собранную радиотехническими средствами насчет позиций украинского ПВО. Или, в случае оснащения дрона камерами – изображения. И благодаря Starlink в РФ могут использовать Shahed в роли крайне дальнобойного баражирующего боеприпаса с возможностью доразведки, за счет дополнительной камеры, и поражения даже движущихся целей", – добавляет Defense Express.
Глава Центра противодействия дезинформации отметил: Starlink дает неограниченную дальность связи для беспилотника, информация об установке системы на "шахед" доказывает, что оккупанты используют их в качестве разведывательных дронов на дальние дистанции (дальность полета БпЛА составляет 2000 км).
"[Используют эти дроны] как ударные тоже, но залеты "шахедов" одиночные, постоянные намотки кругов, осуществляются в разведывательных целях", – добавил Коваленко.
LIGA.net обратилась по поводу этой информации в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, среди прочего исследующий обломки российского вооружения. Ответа пока нет.
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- 11 февраля ГУР опубликовал перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink. Владелец SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что компания продает РФ терминалы Starlink.
- 13 февраля в ГУР заявили, что, несмотря на все более активное использование оккупантами Starlink на фронте, у российских военных все же остаются проблемы со связью. 19 февраля глава Минцифры Федоров заявил, что Украина вместе со SpaceX работает над тем, чтобы на ТОТ функционировали исключительно украинские Starlink.
- 7 марта издание The Washington Post сообщало, что в США проверяют SpaceX из-за применения Starlink российскими оккупантами. 1 апреля Федоров заявил, что в ближайшее время россияне будут "максимально ограничены" в использовании системы.
- 9 мая начальник отдела космической политики Минобороны США заявил, что чиновники Пентагона, сотрудничающие с компанией SpaceX, "успешно противодействуют" несанкционированному использованию российскими военными терминалов спутниковой связи Starlink на поле боя.
- 17 мая WP сообщило, что в начале российского наступления на Харьковскую область, в ВСУ перестали работать Starlink – это стало возможным из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.
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