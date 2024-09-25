Россияне могли установить Starlink на "шахед" – в Центре при СНБО отреагировали

LIGA.net обратилась по поводу этой информации в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз – там пока не ответили

Фото: Defense Express

Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники заявило, что россияне впервые использовали дрон Shahed с системой спутниковой связи Starlink от SpaceX. Глава Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко отметил, что это дает "неограниченную дальность связи" для беспилотника, и доказывает – россияне используют "шахеды" в том числе и как разведывательные дроны.

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По данным Defense Express, один из уничтоженных сегодня защитниками "шахедов" был оснащен спутниковой связью Starlink от компании Илона Маска SpaceX.

Фото: Defense Express

Фото: Defense Express

Издание получило соответствующие фотографии от собственных источников: на фото видна спутниковая антенна, на которой остались серийные номера – это позволит исследовать каналы поставки этого терминала Starlink.

Фото: Defense Express

СМИ отмечает, что установка россиянами Starlink на свои дальнобойные дроны "объективно была лишь вопросом времени", поскольку до этого оккупанты уже экспериментировали с установкой на беспилотники 4G-модемов с украинскими SIM-картами.

В общем, объясняет издание, Starlink – очень широкий и мощный канал обратной связи с дроном, позволяющий передавать информацию с него и изменять полетное задание на любом расстоянии, то есть речь идет о превращении "шахеда", в первую очередь, в разведывательное средство.

"Starlink может понадобиться врагу для того, чтобы передавать разведывательную информацию, например, собранную радиотехническими средствами насчет позиций украинского ПВО. Или, в случае оснащения дрона камерами – изображения. И благодаря Starlink в РФ могут использовать Shahed в роли крайне дальнобойного баражирующего боеприпаса с возможностью доразведки, за счет дополнительной камеры, и поражения даже движущихся целей", – добавляет Defense Express.

Глава Центра противодействия дезинформации отметил: Starlink дает неограниченную дальность связи для беспилотника, информация об установке системы на "шахед" доказывает, что оккупанты используют их в качестве разведывательных дронов на дальние дистанции (дальность полета БпЛА составляет 2000 км).

"[Используют эти дроны] как ударные тоже, но залеты "шахедов" одиночные, постоянные намотки кругов, осуществляются в разведывательных целях", – добавил Коваленко.

LIGA.net обратилась по поводу этой информации в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, среди прочего исследующий обломки российского вооружения. Ответа пока нет.

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