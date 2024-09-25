Росіяни могли встановити Starlink на "шахеда" – у Центрі при РНБО відреагували
Видання Defense Express з посиланням на власні джерела заявило, що росіяни вперше використали дрон Shahed зі системою супутникового зв'язку Starlink від SpaceX. Голова Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко зазначив, що це дає "необмежену дальність зв'язку" для безпілотника й доводить – росіяни використовують "шахеди" зокрема і як розвідувальні дрони.
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За даними Defense Express, один зі знищених сьогодні захисниками "шахедів" був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX.
Видання отримало відповідні світлини від власних джерел: на фото видно супутникову антену, на котрій залишилися серійні номери – це має дозволити дослідити канали постачання цього термінала Starlink.
ЗМІ зауважує, що встановлення росіянами Starlink на свої далекобійні дрони "об'єктивно було лише питанням часу", оскільки до того окупанти вже експериментували зі встановленням на безпілотники 4G-модемів з українськими SIM-картами.
Загалом, пояснює видання, Starlink – дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, що дозволяє передавати інформацію з нього та змінювати польотне завдання на будь-якій відстані, тобто перетворювати "шахед", у першу чергу", на розвідувальний засіб.
"Starlink може знадобитися ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або у випадку оснащення дрона камерами – зображення. І завдяки Starlink у РФ можуть використати Shahed як вкрай далекобійний баражувальний боєприпас з можливістю дорозвідки, за допомогою додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей", – додає Defense Express. Голова Центру протидії дезінформації зазначив: Starlink дає необмежену дальність зв'язку для безпілотника, інформація про встановлення системи на "шахед" доводить, що наразі окупанти використовують їх як розвідувальні дрони на дальні дистанції (дальність польоту БпЛА становить 2000 км).
"[Використовують ці дрони] як ударні теж, але зальоти "шахедів" поодинокі, постійні намотування кіл здійснюються з розвідувальною метою", – додав Коваленко.
LIGA.net звернулася щодо цієї інформації до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який серед іншого досліджує уламки російського озброєння. Відповіді поки що немає.
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- 11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink. Власник SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що компанія продає РФ термінали Starlink.
- 13 лютого в ГУР заявили, що, попри дедалі активніше використання окупантами Starlink на фронті, у російських військових все ж залишаються проблеми зі зв’язком. 19 лютого глава Мінцифри Федоров заявив, що Україна разом зі SpaceX працює над тим, щоб на ТОТ функціонували винятково українські Starlink.
- 7 березня видання The Washington Post повідомляло, що в США перевіряють SpaceX через застосування Starlink російськими окупантами. 1 квітня Федоров заявив, що найближчим часом росіяни будуть "максимально обмежені" у використанні системи.
- 9 травня начальник відділу космічної політики Міноборони США заявив, що співробітники Пентагону, які співпрацюють з компанією SpaceX, "успішно протидіють" несанкціонованому використанню російськими військовими терміналів супутникового зв’язку Starlink на полі бою.
- 17 травня WP повідомило, що на початку російського наступу на Харківську область у ЗСУ припинили працювати Starlink – це стало можливим через російські засоби радіоелектронної боротьби.
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