Росіяни могли встановити Starlink на "шахеда" – у Центрі при РНБО відреагували

LIGA.net звернулася щодо цієї інформації до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз – там поки не відповіли

Фото: Defense Express

Видання Defense Express з посиланням на власні джерела заявило, що росіяни вперше використали дрон Shahed зі системою супутникового зв'язку Starlink від SpaceX. Голова Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко зазначив, що це дає "необмежену дальність зв'язку" для безпілотника й доводить – росіяни використовують "шахеди" зокрема і як розвідувальні дрони.

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За даними Defense Express, один зі знищених сьогодні захисниками "шахедів" був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX.

Фото: Defense Express

Фото: Defense Express

Видання отримало відповідні світлини від власних джерел: на фото видно супутникову антену, на котрій залишилися серійні номери – це має дозволити дослідити канали постачання цього термінала Starlink.

Фото: Defense Express

ЗМІ зауважує, що встановлення росіянами Starlink на свої далекобійні дрони "об'єктивно було лише питанням часу", оскільки до того окупанти вже експериментували зі встановленням на безпілотники 4G-модемів з українськими SIM-картами.

Загалом, пояснює видання, Starlink – дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, що дозволяє передавати інформацію з нього та змінювати польотне завдання на будь-якій відстані, тобто перетворювати "шахед", у першу чергу", на розвідувальний засіб.

"Starlink може знадобитися ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або у випадку оснащення дрона камерами – зображення. І завдяки Starlink у РФ можуть використати Shahed як вкрай далекобійний баражувальний боєприпас з можливістю дорозвідки, за допомогою додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей", – додає Defense Express. Голова Центру протидії дезінформації зазначив: Starlink дає необмежену дальність зв'язку для безпілотника, інформація про встановлення системи на "шахед" доводить, що наразі окупанти використовують їх як розвідувальні дрони на дальні дистанції (дальність польоту БпЛА становить 2000 км).

"[Використовують ці дрони] як ударні теж, але зальоти "шахедів" поодинокі, постійні намотування кіл здійснюються з розвідувальною метою", – додав Коваленко.

LIGA.net звернулася щодо цієї інформації до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який серед іншого досліджує уламки російського озброєння. Відповіді поки що немає.

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