П'ять головних новин України та світу на 21:00 25 вересня
- Зеленський: Росія знищила всі українські ТЕС та значну частину ГЕС. Унаслідок російських атак знищено всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей гідроелектростанцій, тому потенційно мільйони людей можуть залишитися без тепла взимку. Про це під час виступу на Генеральній асамблеї Організації об’єднаних націй повідомив президент Володимир Зеленський.
- Росіяни могли встановити Starlink на "шахеда" – у Центрі при РНБО відреагували. Видання Defense Express з посиланням на власні джерела заявило, що росіяни вперше використали дрон Shahed з системою супутникового зв'язку Starlink від SpaceX. Голова Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко зазначив, що це дає "необмежену дальність зв'язку" для безпілотника й доводить – росіяни використовують "шахеди" зокрема і як розвідувальні дрони.
- Втрата Покровська відчутно вдарить по українській металургії: оцінка Укрметалургпрому. У разі втрати Покровська Україна може втратити до половини виробництва сталі через дефіцит вугілля. Про це повідомив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
За його словами, на підконтрольній Україні території залишаються ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у 12 млн тонн на рік, але в разі втрати Покровська ці показники можуть скоротитися.
- Україна збирається націоналізувати заводи "Моршинської" і "Миргородської". Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited.
- "Ризикують залишити ринок". Третина страхових компаній в Україні порушують нормативи НБУ. Національний банк попередив, що в Україні незабаром може помітно зменшитися кількість страхових компаній. Про це йдеться у вересневому огляді небанківського фінансового сектора.
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