Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 9 июля

Зеленский прибыл в США на саммит НАТО, глава миссии ООН подтвердила прямое попадание ракеты по Охматдету и другие новости

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

1. Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО. 9 июля президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в юбилейном саммите НАТО. Об этом глава государства сообщил в видеообращении (подробнее).

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2. Не работа ПВО. Глава миссии ООН подтвердила прямое попадание ракеты по Охматдету. Смертельный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, вероятно, был нанесен прямым попаданием российской ракеты. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека, ссылаясь на собственный анализ, сообщило агентство Reuters (подробнее).

3. СБУ и ГУР ночью атаковали аэродром, нефтебазу и подстанцию в трех областях РФ – источник. В ночь на 9 июля беспилотники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки атаковали военный аэродром в Астраханской области, электроподстанцию в Ростовской и нефтебазу в Волгоградской области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах (подробнее).

4. ГБР сообщило о подозрении миллиардеру Геннадию Боголюбову. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему совладельцу ПриватБанка Геннадию Боголюбову. Об этом сообщила пресс-служба ГБР и Офис генпрокурора (подробнее).

5. Орбан в письме к лидерам Евросоюза изложил позицию России по завершению войны. Премьер Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств-членов ЕС после визитов в Киев и Москву – там подробно изложена позиция Москвы в поражении Украины. Подлинность документа подтвердили два европейских чиновника, с которыми пообщалась украинская служба Радио Свобода (подробнее).

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