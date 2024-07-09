П’ять головних новин України та світу на 21:00 9 липня

Зеленський прибув у США на саміт НАТО, голова місії ООН підтвердила пряме влучання ракети по Охматдиту та інші новини

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

1.Зеленський прибув у Вашингтон на саміт НАТО. 9 липня президент Володимир Зеленський прибув у Вашингтон для участі у ювілейному саміті НАТО. Про це глава держави повідомив у відеозверненні (детальніше).

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2. Не робота ППО. Голова місії ООН підтвердила пряме влучання ракети по Охматдиту. Смертельний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, ймовірно, був спричинений прямим попаданням російської ракети. Про це заявила голова моніторингової місії ООН із прав людини, посилаючись на власний аналіз, повідомило агентство Reuters (детальніше).

3. СБУ та ГУР вночі атакували аеродром, нафтобазу та підстанцію у трьох областях РФ – джерело. В ніч проти 9 липня безпілотники Служби безпеки України та Головного управління розвідки атакували військовий аеродром в Астраханській області, електропідстанцію у Ростовській та нафтобазу у Волгоградській області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах (детальніше).

4. ДБР повідомило про підозру мільярдеру Геннадію Боголюбову. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову. Про це повідомила пресслужба ДБР та Офіс генпрокурора (детальніше).

5. Орбан у листі до лідерів Євросоюзу виклав позицію Росії щодо завершення війни. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю та главам держав-членів ЄС після візитів до Києва та Москви – там детально викладена позиція Москви у поразці України. Справжність документа підтвердили два європейські чиновники, з якими поспілкувалася українська служба Радіо Свобода (детальніше).

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