Пять главных новости Украины и мира на 19:00 22 августа

1. 47 бригада ВСУ зашла в Работино. Воины 47 отдельной механизированной бригады "Магура" вошли в Работино на Мелитопольском направлении и организовали эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley (подробнее).

2. Зеленский встретился с "другом Путина" Вучичем, рассказал ему о войне. На полях саммита Украина – Балканы в Афинах президент Зеленский встретился с Вучичем, президентом Сербии, исторически лояльной к стране-оккупанту России, и оценил их разговор как "хороший" (подробнее).

3. Резников: Обучение на F-16 займет минимум шесть-семь месяцев. Министр обороны заявил, что Украина получит американские истребители F-16 как минимум через шесть-семь месяцев (подробнее).

4. Ограничение цен на российскую нефть перестает работать – Bloomberg. Цены на российскую нефть марки Urals продолжают расти выше установленных ограничений, регулируемых странами Большой семерки и Европейским Союзом. Это не помешало западным компаниям продолжать оказывать услуги по транспортировке этой нефти(подробнее).

5. В военкоматах и ВВК по всей стране проводят более 200 одновременных обысков. Правоохранители проводят массовые обыски в ряде военно-врачебных комиссий, территориальных центров комплектования и соцподдержки и медико-социальных экспертных комиссий (подробнее).

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.