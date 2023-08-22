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П'ять головних новин України та світу на 19:00 22 серпня

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 22 серпня - Фото
Кадри з села Роботине (Фото: 47 ОМБр)

1. 47 бригада ЗСУ зайшла у село Роботине. Воїни 47 окремої механізованої бригади "Магура" увійшли до села Роботине на Мелітопольському напрямку та організували евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley (докладніше).

2. Зеленський зустрівся з "другом Путіна" Вучичем, розповів йому про війну. На полях саміту Україна – Балкани в Афінах президент Зеленський зустрівся з Вучичем, президентом Сербії, історично лояльної до країни-окупанта Росії, та оцінив їхню розмову як "хорошу" (докладніше).

3. Резніков: Навчання на F-16 займе щонайменше шість-сім місяців. Міністр оборони заявив, що Україна отримає американські винищувачі F-16 щонайменше за шість-сім місяців (докладніше).

4. Обмеження цін на російську нафту перестає працювати – Bloomberg. Ціни на російську нафту марки Urals продовжують зростати вище за встановлені обмеження, регульовані країнами Великої сімки та Європейським Союзом. Це не завадило західним компаніям продовжувати надавати послуги з транспортування цієї нафти (докладніше).

5. У військкоматах та ВЛК по всій країні проводять понад 200 одночасних обшуків. Правоохоронці проводять масові обшуки у низці військово-лікарських комісій, територіальних центрів комплектування й соцпідтримки та медико-соціальних експертних комісій (докладніше).

Наталія Медведєва
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