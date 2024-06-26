"Работа продолжается": в разведке утверждают – обмен пленными 25 июня еще не завершился
Операция, в ходе которой Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией и вернула домой 90 защитников, до сих пор продолжается, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Юсов отметил, что каждый возвращенный военный – это отдельная победа.
Он отметил, что этот обмен еще не завершился – операция продолжается, в ее рамках удалось вернуть 90 украинских защитников.
Представитель разведки отметил, что это не последние новости и в ведомстве действительно рассчитывают в ближайшее время сообщить дополнительную информацию.
"Работа продолжается", – подытожил Юсов.
- 8 февраля Украина вернула домой 100 защитников из российского плена.
- 31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек.
- 25 июня в рамках очередного обмена пленными Украине удалось вернуть из России 90 военных.
Читайте также: Зеленский заявил, что обмен пленными "всех на всех" можно провести до завершения войны