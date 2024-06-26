"Работа продолжается": в разведке утверждают – обмен пленными 25 июня еще не завершился

Представитель разведки Юсов подчеркнул, что каждый возвращенный военный – это отдельная победа

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Операция, в ходе которой Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией и вернула домой 90 защитников, до сих пор продолжается, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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Юсов отметил, что каждый возвращенный военный – это отдельная победа.

Он отметил, что этот обмен еще не завершился – операция продолжается, в ее рамках удалось вернуть 90 украинских защитников.

Фото: EPA

Представитель разведки отметил, что это не последние новости и в ведомстве действительно рассчитывают в ближайшее время сообщить дополнительную информацию.

"Работа продолжается", – подытожил Юсов.

Фото: EPA

8 февраля Украина вернула домой 100 защитников из российского плена.

31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек.

25 июня в рамках очередного обмена пленными Украине удалось вернуть из России 90 военных.

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