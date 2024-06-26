У розвідці стверджують – обмін полоненими 25 червня ще не завершився
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Операція, в ході якої Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією та повернула додому 90 захисників, досі триває, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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Юсов наголосив, що кожний повернений військовий – це окрема перемога. 

Він зазначив, що цей обмін ще не завершився – операція триває, в її межах вдалося повернути 90 українських захисників.

Фото: EPA
Фото: EPA

За словами представника ГУР, це не останні новини, й у відомстві справді розраховують найближчим часом повідомити додаткову інформацію.

"Робота триває", – підсумував Юсов.

Фото: EPA
Фото: EPA

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