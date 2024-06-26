У розвідці стверджують – обмін полоненими 25 червня ще не завершився
Операція, в ході якої Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією та повернула додому 90 захисників, досі триває, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
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Юсов наголосив, що кожний повернений військовий – це окрема перемога.
Він зазначив, що цей обмін ще не завершився – операція триває, в її межах вдалося повернути 90 українських захисників.
За словами представника ГУР, це не останні новини, й у відомстві справді розраховують найближчим часом повідомити додаткову інформацію.
"Робота триває", – підсумував Юсов.
- 8 лютого Україна повернула додому 100 захисників із російського полону.
- 31 травня Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб.
- 25 червня в межах чергового обміну полоненими Україні вдалося повернути з Росії 90 військових.
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