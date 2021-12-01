Работаем с НАТО над комплексом мер по сдерживанию России – Кулеба

Заявления руководителей США и НАТО о высокой цене, которую Россия неизбежно заплатит за эскалацию агрессии против Украины, стали результатом "грандиозной непубличной работы по координации совместных шагов", которая ведется в Киеве и столицах западных государств. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Риге, сообщает сайт МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба отметил, что "речь идет о комплексном пакете мер по сдерживанию России", о котором дипломатическое ведомство Украины говорило "с первых дней эскалации".

Министр отметил, что совместный пакет экономических и финансовых инструментов будет значительно эффективнее, чем санкции отдельных стран.

"Убежден, что цена, которую Россия заплатит в случае очередной волны агрессии против Украины, будет очень высокой", – сказал Кулеба. Он добавил, что сейчас Украина с партнерами работают над тем, чтобы удержать руководство России от "ошибочных действий".

30 ноября и 1 декабря в Риге проходит совещание министров иностранных дел стран НАТО, на которое приглашены также главы МИД Украины и Грузии.

Кулеба подчеркивает, что приглашение Украины на эти консультации является свидетельством ее важности как партнера альянса и посылает ей "мощный сигнал поддержки в ее противостоянии российской агрессии".

С конца октября 2021 года ряд авторитетных американских СМИ сообщали, что Россия наращивает войска у границ Украины.

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в интересах России немедленно пояснить ее военные приготовления, обеспечить деэскалацию и снизить напряженность на границах Украины.

29 ноября Кулеба сказал, что решение о вторжении России в Украину "находится на столе" в Москве, однако для россиян "поход на Украину" точно не будет легким.

Читайте также: "Это не блеф". Разведка США предупреждает о возможном скором вторжении РФ в Украину – NYT

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.