UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Работаем с НАТО над комплексом мер по сдерживанию России – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 11:53
Работаем с НАТО над комплексом мер по сдерживанию России – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Заявления руководителей США и НАТО о высокой цене, которую Россия неизбежно заплатит за эскалацию агрессии против Украины, стали результатом "грандиозной непубличной работы по координации совместных шагов", которая ведется в Киеве и столицах западных государств. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Риге, сообщает сайт МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба отметил, что "речь идет о комплексном пакете мер по сдерживанию России", о котором дипломатическое ведомство Украины говорило "с первых дней эскалации".

Министр отметил, что совместный пакет экономических и финансовых инструментов будет значительно эффективнее, чем санкции отдельных стран. 

"Убежден, что цена, которую Россия заплатит в случае очередной волны агрессии против Украины, будет очень высокой", – сказал Кулеба. Он добавил, что сейчас Украина с партнерами работают над тем, чтобы удержать руководство России от "ошибочных действий".

30 ноября и 1 декабря в Риге проходит совещание министров иностранных дел стран НАТО, на которое приглашены также главы МИД Украины и Грузии.

Кулеба подчеркивает, что приглашение Украины на эти консультации является свидетельством ее важности как партнера альянса и посылает ей "мощный сигнал поддержки в ее противостоянии российской агрессии".

  • 29 ноября Кулеба сказал, что решение о вторжении России в Украину "находится на столе" в Москве, однако для россиян "поход на Украину" точно не будет легким.

Читайте также: "Это не блеф". Разведка США предупреждает о возможном скором вторжении РФ в Украину – NYT

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России санкции нато МИД Украины дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 