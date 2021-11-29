Кулеба: Решение о вторжении в Украину лежит "на столе" в Москве. "Поход" не будет легким

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение о вторжении России в Украину "находится на столе" в Москве, однако для россиян "поход на Украину" никак не будет легким. Об этом глава МИД сказал в интервью изданию Delfi, текст опубликован на сайте украинского посольства в Латвии.

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По мнению Кулебы, ситуация выглядит "очень пасмурно", если учесть все аспекты происходящего: войска РФ у границы Украины, газовый кризис, блокирование нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и работы наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, а также ситуацию в Беларуси, которая "становится источником угрозы для соседей".

"Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе", – заявил Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что сегодня Украина и партнеры работают над тем, чтобы Россия не сделала выбор в пользу вторжения. Кулеба уверен: этого не добиться уступками – лишь мощной политикой сдерживания.

Отвечая на вопрос о готовности Украины дать отпор России, Кулеба напомнил, что РФ не смогла достичь всех своих целей даже в начале 2014-го, когда наша армия была "в неутешительном состоянии". Теперь же, по словам Кулебы, ВСУ стали намного опытнее и современнее, потому "поход на Украину никак не будет легким" для РФ.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.

23 ноября The Globe amd Mail сообщил, что Канада раздумывает над увеличением помощи Украине. Эта помощь может включать расширение учебной военной миссии в Украине, переброску в район Черного моря корабля или передислокацию истребителей.

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Оксана Житнюк

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