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Кулеба: Решение о вторжении в Украину лежит "на столе" в Москве. "Поход" не будет легким

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 14:56
Кулеба: Решение о вторжении в Украину лежит
Дмитрий Кулеба (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение о вторжении России в Украину "находится на столе" в Москве, однако для россиян "поход на Украину" никак не будет легким. Об этом глава МИД сказал в интервью изданию Delfi, текст опубликован на сайте украинского посольства в Латвии.

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По мнению Кулебы, ситуация выглядит "очень пасмурно", если учесть все аспекты происходящего: войска РФ у границы Украины, газовый кризис, блокирование нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и работы наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, а также ситуацию в Беларуси, которая "становится источником угрозы для соседей".

"Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе", – заявил Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что сегодня Украина и партнеры работают над тем, чтобы Россия не сделала выбор в пользу вторжения. Кулеба уверен: этого не добиться уступками – лишь мощной политикой сдерживания.

Отвечая на вопрос о готовности Украины дать отпор России, Кулеба напомнил, что РФ не смогла достичь всех своих целей даже в начале 2014-го, когда наша армия была "в неутешительном состоянии". Теперь же, по словам Кулебы, ВСУ стали намного опытнее и современнее, потому "поход на Украину никак не будет легким" для РФ.

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Оксана Житнюк
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