Работающих дистанционно могут вызвать в ТЦК по почте – пришлет руководитель

Также руководитель должен в трехдневный срок проинформировать ТЦК об отправке

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Если работник выполняет дистанционную работу, работает из дома, временно нетрудоспособен или в отпуске – работодатель должен проинформировать его о вызове в территориальный центр комплектования по почте. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 16 мая.

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Если поступит распоряжение от ТЦК насчет оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в военкомат, то руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны издать соответствующий приказ и сообщить о нем лицам, вызываемым в ТЦК.

Если такие лица находятся на дистанционной, надомной работе, временно нетрудоспособны, находятся в отпуске или в командировке – то работодатель информирует их рекомендованным почтовым отправлением, почтовым отправлением с объявленной ценностью. При этом необходимо описание вложения в части, касающейся прибытия сотрудников в ТЦК в определенные сроки.

Кроме этого руководители должны прислать копию соответствующих приказов (распоряжений) и подтверждающую информацию или документы об уведомлении в трехдневный срок в соответствующий ТЦК.

Такие нормы касаются не только руководителей предприятий, но и руководителей (глав) государственных органов и органов местного самоуправления.

Теперь вручение повесток в Украине осуществляется круглосуточно.

Повестки смогут вручить не только служащие ТЦК, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий.

Установлено, что должно быть в повестке: данные получателя, наименование органа, выдавшего документ, подпись должностного лица и другое.

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