Рада не поддержала отстранение Безуглой от заседаний парламента

Решение об отстранении от заседаний Безуглой поддержали 141 нардеп

Марьяна Безуглая (Фото: Facebook-аккаунт депутата)

Верховная Рада не поддержала постановление об отстранении от заседаний внефракционного нардепа Марьяны Безуглой. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Решение об отстранении от заседаний Безуглой поддержали 141 нардеп из необходимых 226.

Среди поддержавших было 74 представителя партии Слуга Народа, уточнил нардеп.

Заявление об отстранении Безуглой подал Железняк. Он аргументировал это системным нарушением регламента и "антисоциальным поведением" нардепа.

20 августа Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады с третьего раза поддержал отстранение от заседаний Безуглой.

В свою очередь Безуглая отреагировала на решение профильного комитета и заявила, что подает в суд "относительно незаконности решения Регламентного комитета".