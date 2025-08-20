Комитет Рады поддержал отстранение Безуглой от заседаний парламента

Решение об отстранении от заседаний Безуглой поддержали пять нардепов

Марьяна Безуглая (Фото: Facebook-аккаунт депутата)

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады поддержал отстранение от заседаний внефракционного нардепа Марьяны Безуглой. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Решение об отстранении от заседаний Безуглой поддержали пятью голосами "за". Сама нардеп на заседании комитета не присутствовала, отметил Железняк.

Окончательное голосование в сессионном зале запланировано 21 августа.

В свою очередь Безуглая отреагировала на решение профильного комитета и заявила, что подает в суд "относительно незаконности решения Регламентного комитета".

Заявление об отстранении Безуглой подал Железняк. Он аргументировал его системным нарушением регламента и "антисоциальным поведением" нардепа.