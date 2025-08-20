Комітет Ради підтримав відсторонення Безуглої від засідань парламенту

Рішення про відсторонення від засідань Безуглої підтримали пʼятеро нардепів

Мар’яна Безугла (Фото: Facebook-акаунт депутатки)

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради підтримав відсторонення від засідань позафракційної нардепки Мар’яни Безуглої. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Рішення про відсторонення від засідань Безуглої підтримали п’ятьма голосами "за". Сама нардепка на засіданні комітету не була присутня, зазначив Железняк.

Остаточне голосування у сесійній залі заплановане 21 серпня.

Своєю чергою Безугла відреагувала на рішення профільного комітету і заявила, що подає в суд "щодо незаконності рішення Регламентного комітету".

Заяву про відсторонення Безуглої подав Железняк. Він аргументував це системним порушенням регламенту та "антисоціальною поведінкою" нардепки.