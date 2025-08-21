Рада не підтримала відсторонення Безуглої від засідань парламенту
Верховна Рада не підтримала постанову про відсторонення від засідань позафракційної нардепки Мар’яни Безуглої. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
Рішення про відсторонення від засідань Безуглої підтримали 141 нардеп з необхідних 226.
Серед тих, хто підтримав, було 74 представники партії Слуга Народу, уточнив нардеп.
Заяву про відсторонення Безуглої подав Железняк. Він аргументував це системним порушенням регламенту та "антисоціальною поведінкою" нардепки.
20 серпня Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради з третього разу підтримав відсторонення від засідань Безуглої.
Своєю чергою Безугла відреагувала на рішення профільного комітету і заявила, що подає в суд "щодо незаконності рішення Регламентного комітету".
- 17 липня Безугла подала заяву на вихід із парламентської фракції Слуга народу.
- 22 липня оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови та виключення її зі складу.
- 19 вересня Рада проголосувала за відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки та оборони.
- 18 серпня комітет Ради не підтримав відсторонення від засідань позафракційної нардепки Безуглої.
