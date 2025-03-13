Рада не смогла вызвать Сырского на комитет, но пригласила Умерова
Парламенту не хватило голосов, чтобы вызвать главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского на заседание комитета по нацбезопасности, в то же время Рада пригласила министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщили Укринформ и нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко.
Сырского хотели вызвать на закрытый доклад о ситуации на фронте, в частности в Курской области, пишет Геращенко. Поддержали его вызов 118 народных депутатов при требуемом минимуме в 226.
Предложила вызвать главнокомандующего ВСУ на комитет по национальной безопасности, обороне и разведке внефракционная нардеп Людмила Буймистер.
"Нужно действовать, иначе каждая жизнь наших ребят, которые сейчас попадают в плен, которых подвергают пыткам, убивают, – будет на вашей совести", – сказала она.
В свою очередь депутат от Слуги народа Максим Бужанский заявил, что главнокомандующий не принимает политические решения, а лишь военные, чем отбросил предложение Буймистер.
Что касается вызова министра обороны, нардеп Геращенко утверждает, что это удалось сделать "со скандалом". Других деталей она не уточнила.