Рада не смогла вызвать Сырского на комитет, но пригласила Умерова

Депутаты хотели вызвать главнокомандующего ВСУ по поводу ситуации на фронте, но провалили голосование

Сырский и Умеров (Фото: Рустем Умеров)

Парламенту не хватило голосов, чтобы вызвать главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского на заседание комитета по нацбезопасности, в то же время Рада пригласила министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщили Укринформ и нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

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Сырского хотели вызвать на закрытый доклад о ситуации на фронте, в частности в Курской области, пишет Геращенко. Поддержали его вызов 118 народных депутатов при требуемом минимуме в 226.

Предложила вызвать главнокомандующего ВСУ на комитет по национальной безопасности, обороне и разведке внефракционная нардеп Людмила Буймистер.

"Нужно действовать, иначе каждая жизнь наших ребят, которые сейчас попадают в плен, которых подвергают пыткам, убивают, – будет на вашей совести", – сказала она.

В свою очередь депутат от Слуги народа Максим Бужанский заявил, что главнокомандующий не принимает политические решения, а лишь военные, чем отбросил предложение Буймистер.

Что касается вызова министра обороны, нардеп Геращенко утверждает, что это удалось сделать "со скандалом". Других деталей она не уточнила.