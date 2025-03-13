Рада не змогла викликати Сирського на комітет, але запросила Умєрова

Депутати хотіли викликати головнокомандувача ЗСУ з приводу ситуації на фронті, але провалили голосування

Сирський та Умєров (Фото: Рустем Умєров)

Парламенту не вистачило голосів, щоб викликати головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського на засідання комітету з нацбезпеки, водночас Рада запросила міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомили Укрінформ та нардепка від Європейської солідарності Ірина Геращенко.

Сирського хотіли викликати на закриту доповідь про ситуацію на фронті, зокрема в Курській області, пише Геращенко. Підтримали його виклик 118 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226.

Запропонувала викликати головнокомандувача ЗСУ на комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки позафракційна нардепка Людмила Буймістер.

"Потрібно діяти, інакше кожне життя наших хлопців, які зараз потрапляють у полон, яких піддають тортурам, вбивають, – буде на вашій совісті", – сказала вона.

Своєю чергою депутат від Слуги народу Максим Бужанський заявив, що головнокомандувач не ухвалює політичні рішення, а лише військові, чим відкинув пропозицію Буймістер.

Щодо виклику міністра оборони нардепка Геращенко стверджує, що це вдалось зробити "зі скандалом". Інших деталей вона не навела.