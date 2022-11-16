Рада обратилась к G20: предлагает исключить из группы Россию

Верховная Рада обратилась к G20 с призывом исключить из группы Россию. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За постановление №8203, инициаторами которого были 15 нардепов от разных фракций и групп, проголосовали 310 депутатов.

В обращении нардепы заявили, что Россия целенаправленно уничтожает население Украины, что имеет все признаки геноцида, а также неизбирательно наносит ракетные удары и бьет артиллерией по объектам энергетической инфраструктуры, не преследуя никаких военных целей – исключительно террористическую.

Также нардепы напомнили о многомесячной блокаде Россией украинских портов, что поставило сотни миллионов людей по всему мира на грань голода.

При этом Россия, как заявлено в обращении Рады, продолжает использовать доступные ей международные платформы для распространения дезинформации и пропагандистских нарративов, чтобы ввести в заблуждение разные страны по поводу реальных причин энергетического и глобального продовольственного кризисов.

Нардепы призывают G20 исключить из группы РФ, усилить санкции против России, "решительно призвать" ее прекратить преступление агрессии против Украины, осудить террористические действия РФ, а также существенно нарастить военную, финансовую и экономическую помощь Украине.

Саммит G20 проходит 15-16 ноября на индонезийском острове Бали с участием 20 крупнейших экономик мира.

В Офисе президента призывали к исключению РФ из G20, а Зеленский на саммите показательно говорил о G19 (без России).

15 ноября, в день саммита, РФ выпустила по Украине около сотни ракет. Глава ОП Андрей Ермак считает, что это была реакция России на "мощное" выступление Зеленского на саммите.

Читайте также: Зеленский предложил "формулу мира" на G20. Россия ответила ракетами по Украине: что дальше

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.