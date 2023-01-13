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"Рада очищается от фанатов Путина". Арахамия заявил, что лишений мандатов будет больше

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 14:21
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия после сегодняшнего голосования Верховной Рады о лишении мандатов пятерых нардепов анонсировал, что таких решений в дальнейшем будет больше.

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"Верховная Рада очищается от фанатов Путина. По состоянию на сегодняшний день уже 10 депутатов от ОПЗЖ потеряли мандаты", – написал Арахамия.

Он подчеркнул, что это 25% бывшей фракции ОПЗЖ, и "будет еще больше".

По словам Арахамии, лишать мандатов украинский парламент будет законным и конституционным способом: "Он длиннее, чем нам самим хотелось бы, зато не дает коллаборантам шансов на обжалование".

Сегодня Рада проголосовала за лишение мандатов Виктора МедведчукаТараса КозакаРената Кузьмина и Андрея Деркача, которым президент Владимир Зеленский прекратил гражданства несколько дней назад. Такое же голосование прошло по Андрею Аксенову, который сам написал заявление.

В марте Рада досрочно прекратила полномочия депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, который еще до начала большой войны бежал в Москву. Основание – заявление Кивы о сложении полномочий. В июле без мандата остался Вадим Новинский. Он тоже сам заявил об отказе от депутатского мандата.

Оксана Житнюк
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верховная рада мандат Давид Арахамия
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