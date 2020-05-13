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Рада одобрила законопроект, который позволит скрыть имущество через детей

Рада одобрила законопроект, который позволит скрыть имущество через детей - Фото
Фото: depositphotos.com
13.05.2020, 19:33

Против принятия этой нормы выступило сегодня Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3355-1, который предлагает исключить из числа членов семьи субъекта декларирования тех несовершеннолетних детей, которые не проживают с ним. "За" принятие документа проголосовали 244 депутата.

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Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается установить, что действие закона о предупреждении коррупции распространяется на лиц, входящих в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли, хозяйственного общества (кроме акционерного общества), в уставном капитале которого более 50% долей принадлежат государству, должностных лиц органов акционерного общества, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежит государству.

Также проектом закона предлагается вывести из-под действия антикоррупционного законодательства советников, помощников, уполномоченных, пресс-секретаря президента, которые выполняют свои обязанности на общественных началах.

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Сегодня Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции выступило против нормы законопроекта №3355-1, которая предлагает исключить из числа членов семьи субъекта декларирования тех несовершеннолетних детей, которые не проживают с ним.

В НАПК говорят, что это может привести к случаям, когда субъект декларирования станет утверждать, что не проживает вместе с ребенком, чтобы не декларировать приобретенное в его пользу имущество.

Вадим Ребрина
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