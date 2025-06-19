Рада поддержала сложение мандата нардепа Олеся Довгого
Верховная Рада на заседании в четверг, 19 июня, поддержала сложение мандата народного депутата Олеся Довгого. Об этом сообщили депутат от Голоса Ярослав Железняк и нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
"Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Олеся Довгого", – написал Гончаренко.
Железняк уточнил, что решение поддержали 244 нардепа. Пятеро проголосовали "против".
"В парламенте новый антирекорд по количеству депутатов, 398", – добавил он.
В среду, 18 июня, Довгий заявил, что написал заявление о прекращении полномочий народного депутата. Он добавил, что не планирует баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
В 2019 году Довгого избрали в Верховную Раду девятого созыва как беспартийного самовыдвиженца в 102 округе в Кировоградской области.
- В апреле Стефанчук сообщал, что за весь период работы девятого созыва парламента по разным причинам досрочно лишили мандата 54 народных депутатов.
- 2 июня сообщалось, что свой мандат сложила Колесник, имеющая подозрение от НАБУ.