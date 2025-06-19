Рада підтримала складання мандата нардепа Олеся Довгого
Верховна Рада на засіданні у четвер, 19 червня, підтримала складання мандата народного депутата Олеся Довгого. Про це повідомили депутат від Голосу Ярослав Железняк та нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.
"Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олеся Довгого", – написав Гончаренко.
Железняк уточнив, що рішення підтримали 244 нардепи. П'ятеро проголосували "проти".
"В парламенті новий антирекорд за кількістю депутатів, 398", – додав він.
У середу, 18 червня, Довгий заявив, що написав заяву про припинення повноважень народного депутата. Він додав, що не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
У 2019 році Довгого обрали до Верховної Ради девʼятого скликання як безпартійного самовисуванця у 102 окрузі в Кіровоградській області.
- У квітні Стефанчук повідомляв, що за весь період роботи дев'ятого скликання парламенту через різні причини достроково позбавили мандату 54 народних депутатів.
- 2 червня повідомлялося, що свій мандат склала Колісник, яка має підозру від НАБУ.