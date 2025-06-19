Рада підтримала складання мандата нардепа Олеся Довгого

Тепер в українському парламенті 398 депутатів

Олесь Довгий (Фото: Facebook-акаунт політика)

Верховна Рада на засіданні у четвер, 19 червня, підтримала складання мандата народного депутата Олеся Довгого. Про це повідомили депутат від Голосу Ярослав Железняк та нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

"Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олеся Довгого", – написав Гончаренко.

Железняк уточнив, що рішення підтримали 244 нардепи. П'ятеро проголосували "проти".

"В парламенті новий антирекорд за кількістю депутатів, 398", – додав він.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

У середу, 18 червня, Довгий заявив, що написав заяву про припинення повноважень народного депутата. Він додав, що не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

У 2019 році Довгого обрали до Верховної Ради девʼятого скликання як безпартійного самовисуванця у 102 окрузі в Кіровоградській області.